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В Сети появилось видео переброски российских штурмовиков Су-25 в Сирию

11.01.2017 09:55 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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«Военный блог» опубликовал видео переброски российских штурмовиков Су-25 на авиабазу Хмеймим в Сирии.

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По сведениям портала, 12 штурмовиков вылетели в Сирию из Моздока 10 января 2017 г. в сопровождении Ил-76МД (бортовые номера RA-76771, RA-76724) и Ил-78 (бортовой номер RF-78795).

Штурмовик Су-25 предназначен для непосредственной поддержки сухопутных войск, поражения живой силы и бронетехники противника на поле боя и в оперативном тылу.

В Сети появилось видео переброски российских штурмовиков Су-25 в Сирию
Один из четырех уже прибывших Су-25 совершает посадку на аэродром Хмеймим.

Боевая нагрузка штурмовика — 4,4 т (10 узлов подвески). Оснащен двумя турбореактивными двигателями Р-195 или Р-95Ш. Максимальная скорость — 970 км/ч, дальность с полной боевой нагрузкой — 1250 км, практический потолок- 7000 м.

Самолет несет управляемые и неуправляемые ракеты («воздух-поверхность» и «воздух-воздух»), бомбы, пушки ГШ-30−2 (штатная) и ГШ-23Л (в подвесном контейнере).

 
 
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«Военный блог» опубликовал видео переброски российских штурмовиков Су-25 на авиабазу Хмеймим в Сирии.

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