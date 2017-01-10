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У России возникли проблемы с поставками ядерных ракетных комплексов
11.01.2017 11:34 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Проблемы при исполнении гособоронзаказа возникли у Московского института теплотехники, занимающегося разработкой подвижных стратегических ракетных комплексов «Ярс»,
С поставками ядерных ракет задержек не возникает — Воткинский завод работает в три смены и производит межконтинентальные баллистические ракеты «в требуемом количестве». Проблема в находящемся на грани банкротства электромеханическом заводе в Подольске, который срывает поставки оборудования для гидросистем пусковых установок (во время подготовки к пуску ракету из транспортного положения в боевое приводит мощная гидравлика, без нее МБР стартовать не сможет).
Руководство института уже обратилось в корпорацию «Ростех» с просьбой развернуть дублирующее производство на аналогичном предприятии в Коврове. Даже если такое решение будет принято, то налаживание выпуска необходимых агрегатов займет 1,5 года.
РС-24 «Ярс» несет четыре термоядерных боевых блока мощностью до 300 килотонн каждый и комплект ложных целей. Дальность полета ракеты составляет порядка 12 тыс. км, а круговое вероятное отклонение комплекса оценивается как не превышающее величину 150 м.
Подвижные грунтовые комплексы «Ярс» — одна из важнейших составляющих «ядерной триады» России. Наличие таких комплексов в войсках позволяет решать задачи как ядерного сдерживания, так и поддержания необходимого уровня геополитической безопасности страны.
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Проблемы при исполнении гособоронзаказа возникли у Московского института теплотехники, занимающегося разработкой подвижных стратегических ракетных комплексов...
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