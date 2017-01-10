«Белтелеком» прекращает коммерческое предоставление услуг коммутируемого доступа в интернет (dial-up). Сообщение об этом появилось на сайте компании.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

С 1 февраля 2017 года для пользователей недоступны станут услуги «Коммутируемый беспарольный доступ в сеть Интернет» и «Коммутируемый доступ в сеть Интернет с использованием предоплаченных Интернет-карт».

«Для доступа в сеть Интернет можно воспользоваться другими действующими предложениями РУП „Белтелеком“ с более высокой скоростью доступа», — говорится в сообщении компании.

Коммутируемый доступ — первая технология подключения к интернету, которая стала доступна массовому белорусскому пользователю. Доступ к сети осуществляется по номеру 8−600−100. Максимальная скорость передачи данных не превышала 50 Кбит/с. С 1 января 2017 года одна минута такого доступа стоила от 9 до 36 копеек за час.