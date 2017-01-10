МИНСК, 11 янв — Sputnik. Национальный оператор электросвязи, РУП "Белтелеком" прекратит с 1 февраля текущего года услуг dial-up, сообщила во вторник пресс-служба оператора.

"С 1.02.2017 РУП "Белтелеком" прекращает коммерческое предоставление услуг "Коммутируемый беспарольный доступ в сеть Интернет" и "Коммутируемый доступ в сеть Интернет с использованием предоплаченных Интернет-карт", — говорится в сообщении.

В компании отметили, что для доступа в глобальную паутину можно воспользоваться другими, более скоростными предложениями "Белтелекома".

Коммутируемый доступ стал первой технологией подключения к интернету, доступной массовому пользователю. Доступ в сеть осуществлялся через телефонную сеть и модем по номеру 8-600-100.