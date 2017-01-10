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Картинка дня: раритетный Калашников по цене минской "трешки"
11.01.2017 15:17 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
На аукционе американского
Автомат стал трофеем сотрудников Секретной службы, отбивших нападение диверсионного батальона вьетконговцев С-10 в январе 1968 года на американское посольство в Сайгоне (ныне Хошимин).
В описании оружия сотрудники отметили высокое качество металла, из которого был изготовлен автомат. Сохранность АК с фрезерованной ствольной коробкой, которая так ценится коллекционерами, определена в 85%. Сохранился даже идентификационный номер оружия — ЕВ6467И.
Калибр автомата — 7,62 мм, он находится в рабочем состоянии. В октябре 2009 года оружие проверили: спусковой механизм работал плавно, и сам АК функционировал без нареканий.
К автомату прилагались «родные» магазин и ремень, а также фотографии и видеозапись штурма американского посольства.
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На аукционе американского дома James D. Julia был продан один из самых дорогих автоматов Калашникова. Цена лота составила 92 тысячи долларов.
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