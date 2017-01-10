На аукционе американского дома James D. Julia был продан один из самых дорогих автоматов Калашникова. Цена лота составила 92 тысячи долларов.

Автомат стал трофеем сотрудников Секретной службы, отбивших нападение диверсионного батальона вьетконговцев С-10 в январе 1968 года на американское посольство в Сайгоне (ныне Хошимин).



Фото: jamesdjulia.com

В описании оружия сотрудники отметили высокое качество металла, из которого был изготовлен автомат. Сохранность АК с фрезерованной ствольной коробкой, которая так ценится коллекционерами, определена в 85%. Сохранился даже идентификационный номер оружия — ЕВ6467И.



Фото: jamesdjulia.com

Калибр автомата — 7,62 мм, он находится в рабочем состоянии. В октябре 2009 года оружие проверили: спусковой механизм работал плавно, и сам АК функционировал без нареканий.

К автомату прилагались «родные» магазин и ремень, а также фотографии и видеозапись штурма американского посольства.