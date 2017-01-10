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LG G6 выйдет на месяц раньше конкурирующего Galaxy S8
11.01.2017 15:33 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Презентация нового флагманского смартфона LG G6 состоится в рамках выставки MWC 2017. Об этом корейским журналистам сообщил высокопоставленный представитель компании.
В продажу новинка поступит 10 марта, за месяц до дебюта конкурирующего Galaxy S8 от Samsung.
LG G6 приписывают 5,7-дюймовый экран с нестандартным разрешением 2880 x 1440 пикселей (18:9), восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 835 с графикой Adreno 540 и камеру с двумя объективами.
Также устройство порадует металлическим корпусом с глянцевой поверхностью, сканером отпечатков пальцев на задней панели, портом USB-Type C и поддержкой беспроводной зарядки. В качестве операционной системы «из коробки» выступит Android 7.0 Nougat.
Кроме этого, новинка получит поддержку технологии MST, которая позволяет расплачиваться в любых терминалах, принимающих к оплате пластиковые карты с магнитной полосой.
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Презентация нового флагманского смартфона LG G6 состоится в рамках выставки MWC 2017. Об этом корейским...
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