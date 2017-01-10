В Китае запретили мобильную игру Pokemon GO. Государственное управление КНР по делам печати, радиовещания, кинематографии и телевидения сочло ее слишком опасной для жизни граждан из-за многочисленных происшествий, связанных с игрой, некоторые из которых были летальными.

Также ведомство обеспокоено вопросами «географической информационной безопасности». Регулятор считает, что реализованная в игре функция передачи данных геолокации может представлять угрозу национальной безопасности. Речь может иди о Google Maps API, который официально запрещен в Китае, как и все другие сервисы интернет-гиганта.





Pokemon GO – сверхпопулярная мобильная игра с элементами дополненной реальности, заставляющая людей выходить на улицу, чтобы ловить фантастических монстров.