В Сети появились фотографии и технические характеристики нового флагманского смартфона HTC U Ultra, официальная презентация которого состоится 12 января.





Новинке приписывают 6-дюймовый экран с разрешением 2560 x 1440 пикселей. При этом на снимках виден дополнительный экран, на который вынесены пиктограммы различных приложений.





В качестве процессора выступит восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 835. Объем оперативной памяти составит 4 ГБ, встроенной - 64 ГБ встроенной памяти. Основная камера будет представлена 12,3-мегапиксельным датчиком Sony как у Google Pixel. Селфи можно будет делать с помощью 16-мегапиксельной дополнительной камеры.

Также новинка порадует сканером отпечатков в кнопке Home, портом USB Type-C и металлическим корпусом со скругленными кромками, облицованным спереди и сзади 2,5D-стеклом. Питание обеспечит аккумуляторная батарея емкостью 4000 мАч, а в качестве операционной системы выступит Android 7 Nougat.