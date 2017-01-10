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Флагманский смартфон HTC U Ultra попался «живьем» за день до анонса

11.01.2017 18:23 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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В Сети появились фотографии и технические характеристики нового флагманского смартфона HTC U Ultra, официальная презентация которого состоится 12 января.

Флагманский смартфон HTC U Ultra попался «живьем» за день до анонса

Новинке приписывают 6-дюймовый экран с разрешением 2560 x 1440 пикселей. При этом на снимках виден дополнительный экран, на который вынесены пиктограммы различных приложений.

Флагманский смартфон HTC U Ultra попался «живьем» за день до анонса

В качестве процессора выступит восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 835. Объем оперативной памяти составит 4 ГБ, встроенной - 64 ГБ встроенной памяти. Основная камера будет представлена 12,3-мегапиксельным датчиком Sony как у Google Pixel. Селфи можно будет делать с помощью 16-мегапиксельной дополнительной камеры.

Флагманский смартфон HTC U Ultra попался «живьем» за день до анонса

Также новинка порадует сканером отпечатков в кнопке Home, портом USB Type-C и металлическим корпусом со скругленными кромками, облицованным спереди и сзади 2,5D-стеклом. Питание обеспечит аккумуляторная батарея емкостью 4000 мАч, а в качестве операционной системы выступит Android 7 Nougat.

 
 
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