Компания Ubisoft сообщила, что закрытое бета-тестирование средневекового экшена For Honor пройдет в период с 26 по 29 января 2017 года. Участники будут отобраны из числа тех, кто оформил заявку на официальном сайте игры, сообщает InGame .

В For Honor игрокам предстоит стать непосредственными участниками ожесточенных кровопролитных битв между свирепыми викингами, беспощадными рыцарями и хладнокровными самураями.

Героям будут доступны определенные навыки, оружие, доспехи и движения. Игроки смогут подобрать уникальные элементы для изменения внешнего вида и адаптировать своего персонажа под желаемый стиль ведения боя.





В рамках сетевой игры фанаты For Honor смогут участвовать в сражениях как вместе с другими игроками и персонажами под управлением ИИ, так и против них. На консолях также будет доступна совместная игра в режиме «сплит-скрин».

For Honor выходит 14 февраля 2017 года на PC, PlayStation 4 и Xbox One.