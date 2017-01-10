﻿ Бета-тестирование средневекового экшена For Honor начнется 26 января. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Бета-тестирование средневекового экшена For Honor начнется 26 января

11.01.2017 18:27 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
Размер текста:
A
A
A

Компания Ubisoft сообщила, что закрытое бета-тестирование средневекового экшена For Honor пройдет в период с 26 по 29 января 2017 года. Участники будут отобраны из числа тех, кто оформил заявку на официальном сайте игры, сообщает InGame.

В For Honor игрокам предстоит стать непосредственными участниками ожесточенных кровопролитных битв между свирепыми викингами, беспощадными рыцарями и хладнокровными самураями.

Героям будут доступны определенные навыки, оружие, доспехи и движения. Игроки смогут подобрать уникальные элементы для изменения внешнего вида и адаптировать своего персонажа под желаемый стиль ведения боя.

Бета-тестирование средневекового экшена For Honor начнется 26 января

В рамках сетевой игры фанаты For Honor смогут участвовать в сражениях как вместе с другими игроками и персонажами под управлением ИИ, так и против них. На консолях также будет доступна совместная игра в режиме «сплит-скрин».

For Honor выходит 14 февраля 2017 года на PC, PlayStation 4 и Xbox One.

 
 
Ссылка на источник 13
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Ubisoft сообщила, что закрытое бета-тестирование средневекового экшена For Honor пройдет в период с...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Флагманский смартфон HTC U Ultra попался «живьем» за день до анонса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика