|
Бета-тестирование средневекового экшена For Honor начнется 26 января
11.01.2017 18:27 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Компания Ubisoft сообщила, что закрытое бета-тестирование средневекового экшена For Honor пройдет в период с 26 по 29 января 2017 года. Участники будут отобраны из числа тех, кто оформил заявку на
В For Honor игрокам предстоит стать непосредственными участниками ожесточенных кровопролитных битв между свирепыми викингами, беспощадными рыцарями и хладнокровными самураями.
Героям будут доступны определенные навыки, оружие, доспехи и движения. Игроки смогут подобрать уникальные элементы для изменения внешнего вида и адаптировать своего персонажа под желаемый стиль ведения боя.
В рамках сетевой игры фанаты For Honor смогут участвовать в сражениях как вместе с другими игроками и персонажами под управлением ИИ, так и против них. На консолях также будет доступна совместная игра в режиме «сплит-скрин».
For Honor выходит 14 февраля 2017 года на PC, PlayStation 4 и Xbox One.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Ubisoft сообщила, что закрытое бета-тестирование средневекового экшена For Honor пройдет в период с...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)
Комментарии