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Найдены говорящие обезьяны

12.01.2017 12:43 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Ученые из Франции и США обнаружили, что гвинейские павианы (Papio papio) используют похожие на человеческие гласные звуки. Из этого следует, что базовые элементы разговорного языка, общие для высокоразвитых приматов, возникли около 25 миллионов лет назад. Соответствующее исследование опубликовано в журнале PLoS ONE, передает Lenta.ru.

Найдены говорящие обезьяны
Фото: Jakub Friedl / wikipedia.org

Больше всего зафиксированные специалистами звуки, производимые Papio papio, напоминают человеческие [у], [о], [э], [а] и [й]. Сходство звуков у гвинейских павианов и человека, по мнению ученых, указывает на общность происхождения древних систем сигналов.

На вокализацию, как установили специалисты, влияет не форма гортани приматов, а строение их языка. У гвинейских павианов и человека форма и пропорции мышц непарного выроста дна ротовой полости похожи друг на друга.

Согласно альтернативной точке зрения, человеческая речь появилась примерно 70−100 тысяч лет назад, что связано с эволюцией гортани. Новое исследование показывает, что кроме Homo sapiens по крайней мере Papio papio имеют необходимые анатомические возможности для вокализации, а первые зачатки речи возникли примерно 25 миллионов лет назад, когда павианы и человек имели общего предка.

 
 
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Ученые из Франции и США обнаружили, что гвинейские павианы (Papio papio) используют похожие на человеческие гласные звуки. Из этого следует, что базовые элементы...

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