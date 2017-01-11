Компания Valve официально опровергла информацию о повышении стоимости продуктов в Steam в России. Для пользователей цены останутся прежними. Дополнительный налог с продаж цифрового контента компания берет на себя, сообщает InGame .

Например, покупатель заплатит за игру 2000 рублей. После чего Valve перечислит налоговым службам 18% от этой суммы, а оставшиеся деньги будут распределены между партнером и Valve.





Отметим, что если бы уплата НДС была возложена на пользователей, то цифровые версии игр оказались бы дороже своих физических копий. Это привело бы к увеличению продаж игр в рознице, что для Valve неприемлемо, поскольку компания берет 30% от каждой продажи в Steam. При этом российский рынок является одним из наиболее важных для компании.

Напомним, с 1 января 2017 года в России вступил в силу «налог на Google», который обязывает иностранные ИТ-компании с 2017 года платить НДС с продажи в России цифрового контента.