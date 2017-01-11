В третьем квартале 2017 года компания Samsung планирует выпустить складные смартфоны Galaxy X1 и Galaxy X1 Plus с гибкими дисплеями. По данным корейских СМИ, в разложенном состоянии они будут трансформироваться в 7-дюймовый планшет, тогда как в обычном режиме дисплей будет находиться на внешней поверхности.

Технические характеристики смартфонов Galaxy X1 неизвестны. Однако поговаривают, что в этом году Samsung планирует отгрузить 100 тысяч складных устройств. Это позволит компании оценить реальный спрос на подобные устройства и в будущем сделать их еще лучше.





Многие годы производители смартфонов соревновались в толщине и производительности. Некоторые также «мерялись» камерами. А самой ценной инновацией стал сканер отпечатков пальцев, который внедрила компания Apple в 2013 году. Следующим прорывом могут стать именно складные смартфоны.