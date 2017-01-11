Один из видов летучих мышей — мохноногие вампиры (Diphylla ecaudata) — был пойман за кормлением человеческой кровью. Ранее о таких пристрастиях животных было неизвестно. Научная работа об этом опубликована в журнале Acta Chiropterologica , кратко об этом сообщает издание New Scientist .



Мохноногий вампир. Фото: Gerry Carter / wikipedia.org

Обычно мохноногие вампиры пьют кровь крупных птиц в ночное время. Предыдущие эксперименты показали, что если летучие мыши имеют доступ только к крови свиней и коз, они в большинстве случаев предпочитают голодную смерть незнакомой пище.

Однако, похоже, вкусы вампиров в последнее время начали меняться. Это стало известно после того, как ученые проанализировали 70 фекальных проб колонии летучих мышей в национальном парке Катимбау на северо-востоке Бразилии. В трех пробах из 15 обнаружилась человеческая ДНК.

«Мы были очень удивлены, — сказал изданию New Scientist автор исследования Энрико Бернард из Федерального университета Пернамбуко в Бразилии. — Этот вид не приспособлен пить кровь млекопитающих».

Новые привычки этиого вида могу стать проблемой для местного населения. Летучие мыши передают болезни через укусы. «Вампиры» основным передатчиком бешенства, вспышки которого часты для Бразилии.