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Opera Neon открывает будущее веб-браузера

12.01.2017 16:50 — Новости Hi-Tech | Bybanner  
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Компания Opera представила сегодня браузер-концепт Opera Neon. Opera Neon построен на том же движке, что и браузер Opera, и предназначен для того, чтобы пользователь мог сфокусироваться на самом важном в интернете – на контенте. 

Существующие браузеры становятся все более устаревшими

«Сегодняшние веб-браузеры, по сути, являются наследием прошлого столетия. Проект Opera Neon – это попытка поделиться нашим видением будущего всемирной сети», – отметил Кристиан Колондра, руководитель разработки браузера Opera.

С момента своего зарождения 20 лет назад интернет стал неотъемлемой частью нашей жизни, и сегодня ежедневно миллиарды людей пользуются им с помощью веб-браузеров. Но интернет продолжает меняться. Точно так же должны меняться и браузеры. 

Год назад Opera вывела браузер на новый уровень, представив целый ряд новаторских функций, таких как бесплатный VPN и встроенный блокировщик рекламы. Вместе с тем, компания осознала, что пришло время для радикального изменения всей индустрии браузеров.

Что такое Opera Neon?

Opera Neon предоставит пользователям необычные способы взаимодействия с веб-контентом, включая возможность перемещать элементы в браузере и легко забирать контент непосредственно из сети.

В Opera Neon представлен совершенно новый пользовательский интерфейс, который включает в себя:

  • новую стартовую страницу, использующую фоновое изображение, установленное на компьютере пользователя;
  • левую панель с видеоплеером, галереей изображений и менеджером загрузок;
  • новую визуальную панель вкладок в правой части окна браузера для более удобного просмотра вкладок;
  • интеллектуальную систему автоматического управления вкладками. Наиболее часто используемые вкладки будут подниматься наверх, тогда как редко используемые вкладки – наоборот, опускаться вниз;
  • совершенно новую поисково-адресную строку, поддерживающую самые популярные поисковики и технологиюOpenSearch.


Помимо этого, были также добавлены такие функции, как:

  • вынос видео, позволяющий пользователям продолжать просматривать видео, находясь на других веб-страницах;
  • моментальный снимок любой части веб-страницы и сохранение снимка в галерее браузера;
  • режим разделенного экрана, позволяющий открывать и работать на экране с двумя страницами одновременно.


Opera Neon и браузер Opera 

Будучи концепт-браузером, Opera Neon не является заменой существующего браузера Opera. Однако, некоторые из представленных в нем функций планируется внедрить в Opera уже этой весной.

Концепт Opera Neon доступен для бесплатного тестирования на Windows и Mac.

 
 
Ссылка на источник 64
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Компания Opera представила сегодня браузер-концепт Opera Neon. Opera Neon построен на том же движке, что и браузер Opera, и предназначен для того, чтобы пользователь мог...

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