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Opera Neon открывает будущее веб-браузера
12.01.2017 16:50 — Новости Hi-Tech | Bybanner
Компания Opera представила сегодня браузер-концепт Opera Neon. Opera Neon построен на том же движке, что и браузер Opera, и предназначен для того, чтобы пользователь мог сфокусироваться на самом важном в интернете – на контенте.
«Сегодняшние веб-браузеры, по сути, являются наследием прошлого столетия. Проект Opera Neon – это попытка поделиться нашим видением будущего всемирной сети», – отметил Кристиан Колондра, руководитель разработки браузера Opera.
С момента своего зарождения 20 лет назад интернет стал неотъемлемой частью нашей жизни, и сегодня ежедневно миллиарды людей пользуются им с помощью веб-браузеров. Но интернет продолжает меняться. Точно так же должны меняться и браузеры.
Год назад Opera вывела браузер на новый уровень, представив целый ряд новаторских функций, таких как бесплатный VPN и встроенный блокировщик рекламы. Вместе с тем, компания осознала, что пришло время для радикального изменения всей индустрии браузеров.
В Opera Neon представлен совершенно новый пользовательский интерфейс, который включает в себя:
Помимо этого, были также добавлены такие функции, как:
Opera Neon и браузер Opera
Концепт Opera Neon доступен для бесплатного тестирования на Windows и Mac.
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Компания Opera представила сегодня браузер-концепт Opera Neon. Opera Neon построен на том же движке, что и браузер Opera, и предназначен для того, чтобы пользователь мог...
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