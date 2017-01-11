Белорусских программистов в мире знают не только как работящих взрослых, но и как талантливых школьников. Одна из школ подготовки юных программистов находится в Мозыре, руководит ей педагог Алексей Борунов. Среди его учеников — десятки призеров соревнований республиканского и международного уровня.





Алексей Валентинович занимается спортивным программированием со школьниками каждый день. Работал он и в последний день 2016 года, и 1 января 2017-го. «Чуть-чуть поменьше, но приходили», — вспоминает он.

Свое преподавание он называет «проектом», которым он занимается больше двадцати лет. Сейчас в его клубе — больше 50 школьников, которые учатся побеждать.

— Насчет того, что я провожу весь день вне дома, — это правда, — признается он. — Я и работаю на основной работе, и занимаюсь со школьниками каждый день, включая выходные. Но я думаю, проект этого стоит. Нужно вкладывать много сил, чтобы достичь большого результата.

«Эта победа сравнима с победой местечкового футбольного клуба над „Челси“ или „Реалом“»

Раньше дети Алексея Валентиновича готовили разработки для ежегодных недель науки и технического творчества, а после узнали о спортивном программировании — и увлеклись.



Алексей Борунов с учениками во время экскурсии в минский офис «Яндекса»

Первую серьезную победу одержали в 2007 году. Тогда Алексей Ропан, Евгений Грицкевич и Александр Кулицкий привезли золото Всероссийской командной олимпиады школьников по программированию в Санкт-Петербурге.

— В отзывах об этой олимпиаде один из ее основателей, директор ACM-соревнований в Санкт-Петербурге и декан одного из факультетов ИТМО писал: «Я считаю, что победа команды из маленького белорусского города над именитыми командами из Москвы и Санкт-Петербурга сравнима с победой их местечкового футбольного клуба над «Челси» или «Реалом». После этого у наших ребят появилась уверенность в своих силах. Они поняли, что, даже живя не в столице, можно достичь практически такого же результата, как и любой человек. С тех пор ребята начали хорошо выступать. Точнее, они всегда хорошо выступали, просто сейчас у них появилось подтверждение.

После этого побед стало намного больше. Сейчас у мозырского клуба 45 дипломов заключительного этапа республиканской олимпиады по информатике, 17 дипломов московской Открытой олимпиады школьников по программированию, 8 дипломов и 4 медали Всероссийской командной олимпиады школьников по программированию, 7 медалей на международных олимпиадах школьников по информатике.



Выпускник Алексея Борунова Алексей Ропан. В 2008 году он получил бронзовую медаль на Международной олимпиадe школьников по информатике, в 2012 — вошел в число 24 сильнейших программистов мира по версии TopCoder Open. Фото: bsuir.by

Что за спортивное программирование?

Алексей Валентинович учит детей не промышленному программированию, а спортивному — решению нестандартных задач, для которого нужны программы.

— Слова «спортивное программирование» иногда вызывают улыбку у тех, кто впервые сталкивается с таким термином. Суть спортивного программирования не в том, чтобы бегать и при этом решать задачи.

Во время такого соревнования в течение пяти часов участнику необходимо решить от 4 до 12 задач — зависит от формата. Каждая задача — это программа, которую нужно написать. Каждая программа должна работать максимально быстро.





Программа пишется с нуля. Она должна за секунду-две (в зависимости от ограничений) выполнить обработку некоторого довольно большого объема входных данных, который держат в секрете. Задания оценивают не жюри, а автоматические системы тестирования.

Задачи для спортивного программирования встречаются на ежегодных олимпиадах, соревнованиях крупных IT-компаний или онлайн на сайтах вроде Codeforces или TopCoder.

«Дети имеют нулевую точку вхождения»

Интересуемся у педагога: какие общие черты у детей-чемпионов?

— Они целеустремленные, готовы работать. Побеждают не те ребята, которым все легко дается, потому что получилось так, что их начальное образование и воспитание дало им небольшой толчок. Такие ребята тоже достигают результатов. Но самых-самых вершин достигают те, кто выложился на полную и достиг большого результата за счет своего трудолюбия.



В центре — Адам Бардашевич и Геннадий Короткевич после победы в престижном турнире VK Cup 2016. Адам — воспитанник Алексея Борунова, Геннадий — гомельского тренера Михаила Долинского. Оба они сейчас учатся в университете информационных технологий, механики и оптики в Санкт-Петербурге (ИТМО). Фото: vk.com/vkcup

Занятия у Алексея Валентиновича бесплатны. Дети начинают обычно в четвертом или пятом классе, однако бывают и исключения.

— Дети имеют нулевую точку вхождения. Они могут прийти с улицы, ничего не зная. У нас есть своеобразная иерархия. Новички — «младшая группа», те, кто показал себя на областном этапе и выше, — «средняя группа», а те, кто достиг результатов на «республике» и международных олимпиадах, — «старшая группа». Так вот, «старшие» имеют возможность влиять на развитие программы обучения, предлагать вставку новых тем, коррекцию и изменение задач в нашем большом учебнике — базовой программе обучения.

«Оценки мы не ставим»

Детей обучают индивидуально. Фронтального обучения — когда целый класс работает в одном темпе — здесь нет, каждый может учиться со своей скоростью. Сначала каждый ребенок слушает теорию, после решает задачи по теме.





— Пока все похоже на школу, да? Но когда все задачи решаются, о них нужно отчитаться, и затем он (или она) имеет возможность прослушать новую тему. Клубовцы сами решают — хотят они сегодня прослушать или в следующий раз, хотят ли они услышать сегодня или в следующий раз. Они сами определяют скорость продвижения вперед. Бывает, что за одно занятие опытные ребята могут пройти пять простых тем.

Алексей Валентинович выстроил сложную систему рейтингов и мотивации для детей, которая зависит от их возраста.

— Оценки мы не ставим. Для сравнения ребят между собой вполне достаточно номера темы, на которой находится учащийся. У нас по программе обучения разбросаны «пряники». Например, из двух клубовцев занять более мощный компьютер может тот из них, кто прошел дальше по программе обучения. Такого рода комфорт — мелочь — ребят подстегивает немножко.

Для средних и старших действует такой показатель, как «дельта программы обучения» — количество тем, изученных за месяц. Более серьезные рейтинги «средней» и «старшей» групп вычисляют на основе количества достижений — побед на олимпиадах и соревнованиях. Рейтинги постоянно обновляются, а ребята — все время соревнуются между собой.

Не поехал в Facebook, потому что был школьником

Большинство выросших учеников Алексея Валентиновича осело в Минске, часть переехала в Россию. Сейчас они работают в IT-сфере над самыми разными проектами — от нейронных сетей до протоколов передачи данных для беспилотных летательных аппаратов.

— Ребятам — например, Сергею Кулику, Евгению Грицкевичу — предлагали пройти собеседования для работы в таких компаниях, как Google или Facebook. Но когда они были школьниками. В студенческие годы приглашения тоже приходили. Но, к примеру, наш Сергей Кулик, будучи школьником, по результатам онлайн-соревнований вошел в топ-10 среди, пожалуй, ста тысяч пользователей. И ему пришло приглашение на собеседование в Facebook.



Ученики Алексея Борунова во время лекции в «Яндексе». Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Сережа спрашивал: «Что мне делать?». Я посоветовал ему написать, что сейчас он школьник, он благодарен за приглашение, но хотел бы сначала посвятить годы учебе в университете и будет рад, если подобное приглашение останется в силе во время его учебы в университете. Он так и поступил. Сейчас Сергей не только учится в БГУ, но и работает в «Яндексе» и делает наборы задач для сайтов спортивного программирования.

Проект длиной в жизнь

Алексей считает, что достойная жизнь педагога возможна, только если у него будет дополнительный заработок или грант. Что же держит его в образовании?

— Мне интересно посоревноваться с другими тренерами, сравнить силы. Но это, скорее, соревновательная часть, она дает больше интереса в жизни. Вторая цель, к которой приходишь не сразу, но которая оказывается даже более важна — это показать ребятам, что важно в этой жизни и к чему стоит стремиться. То есть дать им некоторую начальную систему ценностей и установки, научить выбирать правильный путь в дальнейшем после учебы.

Я занимаюсь обучением ребят с 1993 года и не хочу бросать этот проект длиной в жизнь. Я, наоборот, хочу его развивать, а в лучшем случае — развивать территориально.

Хочется просто жить для того, чтобы этот проект существовал. Вкладывать все силы в то, чтобы из новых ребят вырастали более сильные участники соревнований. Потом они реализуют себя в жизни и, думаю, вспомнят хорошим словом и как-то помогут нашим новым поколениям.