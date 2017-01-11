Компания HTC официально представила новый флагманский смартфон HTC U Ultra. У него – двойной экрана и металлический корпус со скругленными кромками.

Основной экран характеризуется 5,7-дюймовой матрицей с разрешением 2560 x 1440 пикселей, защиту которой обеспечивает стекло Gorilla Glass 5. Версия со 128 ГБ защищена сапфировым стеклом. Над основным экраном расположен дополнительный 2-дюймовый экран с разрешением 160 x 1040 пикселей. Он полностью независимый и может использоваться для и пиктограмм и уведомлений.

В качестве аппаратной основы выбран прошлогодний процессор Qualcomm Snapdragon 821, в помощь которому установлено 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ расширяемой памяти. Есть также 12-мегапиксельная основная камера UltraPixel 2 с двухцветной вспышкой, оптической стабилизацией и лазерным автофокусом. Для селфи предусмотрена 15-мегапиксельная камера.





Еще устройство располагает сканером отпечатков пальцев, портом USB Type-C и аккумуляторной батареей емкостью 3000 мАч с технологией быстрой зарядки Quick Charge 3.0. Стандартного разъема для наушников нет. В качестве операционной системы установлена Android 7.0 Nougat.

Стоимость модели с 64 ГБ ОЗУ составляет $750, со 128 ГБ - $910.