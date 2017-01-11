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Доля Android 7 Nougat достигла 0,7% за четыре месяца

12.01.2017 14:47 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Рыночная доля операционной системы Android 7 Nougat достигла 0,7% спустя четыре месяца после релиза. Об этом свидетельствует официальная статистика Google по состоянию на 9 января.

Самой же популярной системой по-прежнему является Android 5 Lollipop, доля которой снизилась с 34% до 33,4%. На втором месте находится Android 6 Marshmallow, нарастивший долю с 26,3% до 29,6%. Замыкает тройку лидеров Android KitKat с долей 22,6%, что на 1,4% меньше по сравнению с предыдущим месяцем.

Доля Android 7 Nougat достигла 0,7% за четыре месяца

Семейство Jelly Bean контролирует 11,6% рынка, а Ice Cream Sandwich и Gingerbread установлены на 1,1 и 1% активных смартфонов соответственно. Наконец-то официальный рейтинг покинула устаревшая Froyo, доля которой упала ниже 0,1%.

 
 
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Рыночная доля операционной системы Android 7 Nougat достигла 0,7% спустя четыре месяца после релиза. Об этом...

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