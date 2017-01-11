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iPhone 7 Plus - самый мощный смартфон 2016 года

12.01.2017 15:08 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали рейтинг самых производительных смартфонов 2016 года.

Первое место занял iPhone 7 Plus с результатом в 181 тысячу баллов. На втором мете расположился iPhone 7 с показателем 172 тысячи баллов. Замыкает тройку лидеров китайский «убийца флагманов» OnePlus 3T с результатом в 163 тысячи баллов.

В списке десяти самых быстрых смартфонов также оказалась LeEco Le Pro3, Moto Z, OnePlus3, Xiaomi Mi 5s, Xiaomi Mi 5s Plus, ASUS Zenfone 3 и ZTE AXON 7.

iPhone 7 Plus - самый мощный смартфон 2016 года

Если рассматривать только Android-устройства, то замыкают рейтинг смартфоны Google Pixel XL и Google Pixel. Аппаратов Samsung и Huawei в списке самых мощных смартфонов нет.

iPhone 7 Plus - самый мощный смартфон 2016 года

AnTuTu – приложение для оценки производительности смартфонов, измеряющее такие параметры, как мощность процессора, скорость оперативной памяти, графической системы и работы накопителя.

 
 
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Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали рейтинг самых производительных смартфонов 2016 года. Первое...

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