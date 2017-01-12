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Открыт главный фактор старения

13.01.2017 09:40 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Ученые из Института Скриппса (США) обнаружили главный, по их мнению, фактор клеточного старения. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Science, передает Lenta.ru.

Открыт главный фактор старения
Изображение: popmech.ru

Биологам удалось выделить протеин TZAP. «Этот белок устанавливает верхний предел длины теломер, — полагает соавтор работы Лаззерини Денчи. — Это позволяет клеткам размножаться, но не слишком много».

Новое соединение стало вторым открытым за последние десятилетия фактором, после фермента теломераза и белкового комплекса шелтерин, контролирующим связанные с теломерами концевые участки хромосом.

Теломеры выполняют защитную функцию. С младенчества их размеры постепенно сокращаются: в среднем в два раза к зрелому возрасту и в четыре — к пожилому. Это считается одной из причин старения организма человека. Сокращение темпов деградации теломер, таким образом, напрямую связано с увеличением продолжительности жизни.

 
 
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Ученые из Института Скриппса (США) обнаружили главный, по их мнению, фактор клеточного старения. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Science,...

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