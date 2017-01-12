У игры Asheron’s Call от студии Turbine обнаружился верный 74-летний поклонник, который играл в него еще с момента запуска в 1999 году. Об этом рассказывает 4pda со ссылкой на Polygon .



Изображение: We Sleep Talk / youtube.com

Недавно Turbine заявила о скором закрытии серверов Asheron’s Call (они прекратят работу 31 января) в связи с реструктуризацией компании. Пожилого геймера очень расстроила эта новость. О своей любимой игре он рассказал в небольшом видео, записанном его внучкой.

В Asheron’s Call 74-летний фанат создал больше 80 персонажей, одним из которых он успел наиграть более трёх месяцев реального времени. С этой игрой у него связано много приятных воспоминаний. Благодаря ей пожилой геймер обзавелся большим количеством друзей из США и Великобритании. Сейчас он ищет замену Asheron’s Call, но, по его словам, современные аналоги его совсем не впечатляют.

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Ролик быстро стал популярным, и игровое сообщество начало предлагать свои варианты замены Asheron’s Call. Среди них: World of Warcraft, Eve Online и Project: Gorgon. К всеобщему обсуждению присоединился и бывший вице-президент Turbine Дэвид Боуман, заявив, что ему очень нравилось играть в Asheron’s Call вместе с фанатами, и он рад, что в его проект играли такие прекрасные люди.