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Картинка дня: световые столбы показались над Канадой
13.01.2017 13:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
В канадском городе Норт-Бей недавно произошло эффектное световое шоу — на ночном небе показались яркие вертикальные полосы. Об этом рассказывает
Ночью фотограф Тимми Джо Элзинга смог заснять впечатляющие колонны красного, желтого и зеленого цветов. Мужчина сперва принял явление за северное сияние, также он вспомнил фильм о встрече с инопланетянами «Близкие контакты третьей степени».
Позже фотограф понял, что видит
Световые столбы возникают, когда взвешенные в воздух ледяные кристаллы определенной формы преломляют свет в вертикальном направлении. Источником света может быть Солнце, уличные фонари или другие объекты на земле.
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В канадском городе Норт-Бей недавно произошло эффектное световое шоу — на ночном небе показались яркие вертикальные полосы. Об этом рассказывает Buzzfeed.
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