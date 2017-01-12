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Картинка дня: световые столбы показались над Канадой

13.01.2017 13:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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В канадском городе Норт-Бей недавно произошло эффектное световое шоу — на ночном небе показались яркие вертикальные полосы. Об этом рассказывает Buzzfeed.

Картинка дня: световые столбы показались над Канадой
Фото: Timmy Joe Elzinga

Ночью фотограф Тимми Джо Элзинга смог заснять впечатляющие колонны красного, желтого и зеленого цветов. Мужчина сперва принял явление за северное сияние, также он вспомнил фильм о встрече с инопланетянами «Близкие контакты третьей степени».

Позже фотограф понял, что видит световые столбы — один из видов гало, который представляет собой вертикальную полосу света, которая тянется от неба к земле.

Картинка дня: световые столбы показались над Канадой


Картинка дня: световые столбы показались над Канадой


Картинка дня: световые столбы показались над Канадой


Картинка дня: световые столбы показались над Канадой


Картинка дня: световые столбы показались над Канадой

Световые столбы возникают, когда взвешенные в воздух ледяные кристаллы определенной формы преломляют свет в вертикальном направлении. Источником света может быть Солнце, уличные фонари или другие объекты на земле.

 
 
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В канадском городе Норт-Бей недавно произошло эффектное световое шоу — на ночном небе показались яркие вертикальные полосы. Об этом рассказывает Buzzfeed.

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