В канадском городе Норт-Бей недавно произошло эффектное световое шоу — на ночном небе показались яркие вертикальные полосы. Об этом рассказывает Buzzfeed .



Фото: Timmy Joe Elzinga

Ночью фотограф Тимми Джо Элзинга смог заснять впечатляющие колонны красного, желтого и зеленого цветов. Мужчина сперва принял явление за северное сияние, также он вспомнил фильм о встрече с инопланетянами «Близкие контакты третьей степени».

Позже фотограф понял, что видит световые столбы — один из видов гало, который представляет собой вертикальную полосу света, которая тянется от неба к земле.





























Световые столбы возникают, когда взвешенные в воздух ледяные кристаллы определенной формы преломляют свет в вертикальном направлении. Источником света может быть Солнце, уличные фонари или другие объекты на земле.