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Редкий случай: мужчину вылечили от "рук-деревьев"

13.01.2017 14:25 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Житель Бангладеш Абул Бажандар перенес 16 операций, чтобы увидеть собственные пальцы. В мире известно всего четыре случая появления такого количества наростов на руках. Об этом рассказывает Washington Post.

Редкий случай: мужчину вылечили от "рук-деревьев"
Фото: Monirul Alam / wikipedia.org

Когда бородавки впервые появились в подростковом возрасте, Абул не обратил на них внимания. К 20 годам наросты стали больше напоминать древесную кору и рамножались исключительно быстро. К 25 годам, его руки выглядели как заросший куст. В деревне его прозвали «человек-дерево».

Бажандар не мог работать, не мог есть и даже чистить зубы. Его семья консультировалась с медиками в Индии, однако мужчина не мог позволить себе лечение.

Тогда мужчина подошел к телерепортерам, которые снимали в его деревне сюжет о выборах. Вскоре его история стала известна во всем мире, люди жертвовали ему деньги, а команда врачей из Дакки согласилась прооперировать его бесплатно.

У Бажандара диагностировали эпидермодисплазию бородавчатаю — редкое генетическое заболевание, которое делает человека особенно восприимчивым к появлению папиллом и развитию кожных опухолей. По данным, AFP бангладешец был одним из четырех человек в мире, с таким диагнозом.

Первую операцию провели в январе 2016 года. Сейчас, 16 операций спустя, хирурги назвали свою работу оконченной: руки и ноги мужчины теперь "в полном порядке". Сам он утверждает, что все его пальцы свободны от наростов, он снова может писать самостоятельно.

Редкий случай: мужчину вылечили от "рук-деревьев"
Фото: Suvra Kanti Das / ZUMA Wire

Медики предполагают, что Бажандар — первый в мире человек, которого вылечили от его редкого недуга. Мужчине предстоит еще несколько косметических процедур. Правда, гарантий того, что наросты не вернутся, нет.

 
 
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Житель Бангладеш Абул Бажандар перенес 16 операций, чтобы увидеть собственные пальцы. В мире известно всего четыре случая появления такого количества наростов...

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