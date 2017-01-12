Российские военные возвращают в строевые части из консервации 240-мм самоходные минометы «Тюльпан» и 203-мм самоходные артиллерийские установки «Малка», пишет «Вестник Мордовии».

Начало формирования самоходно-артиллерийских дивизионов большой мощности началось еще в прошлом году. А в этом запланированы учения с боевой стрельбой на полигоне Южного военного округа.



2С4 «Тюльпан». Фото: coollib.net

2С4 «Тюльпан» — самый мощный и тяжелый серийный самоходный миномет. По состоянию на 2016 год российская армия располагает 430 «Тюльпанами».

«Тюльпаны» зарекомендовали себя во время войны в Афганистане, где их фугасные мины легко уничтожали глинобитные укрепления и крепости противника. Кроме обычных в боекомплект 2С4 входят и ядерные снаряды мощностью две килотонны, зажигательные мины «Сайда» с напалмом, а также нейтронные снаряды «Смола» и «Фата».



Мина для «Тюльпана». Фото: kollektsiya.ru

203-мм самоходная пушка резерва Верховного главнокомандования 2С7М «Малка» является модернизированной версией САУ «Пион». Благодаря улучшенной конструкции укладок возимый боекомплект был увеличен до 8 выстрелов.



2С7 «Пион». Фото: kollektsiya.ru

Новый механизм заряжания позволил осуществлять заряжание орудия при любых углах вертикальной прокачки, что увеличило скорострельность «Малки» до 2,5 выстр./мин. Максимальная дальность стрельбы составляет порядка 47,5 км. Орудие может вести огонь как обычными, так и ядерными боеприпасами.

Руководство дивизионом таких САУ осуществляется при помощи модернизированных командирских машин управления (КМУ) 1В12М, в состав которых входят оптические приборы разведки и система топографической привязки на базе системы глобального позиционирования «ГЛОНАСС».