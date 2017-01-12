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Россия возрождает ядерную артиллерию
13.01.2017 16:58 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Российские военные возвращают в строевые части из консервации 240-мм самоходные минометы «Тюльпан» и 203-мм самоходные артиллерийские установки «Малка»,
Начало формирования самоходно-артиллерийских
2С4 «Тюльпан» — самый мощный и тяжелый серийный самоходный миномет. По состоянию на 2016 год российская армия располагает 430 «Тюльпанами».
«Тюльпаны» зарекомендовали себя во время войны в Афганистане, где их фугасные мины легко уничтожали глинобитные укрепления и крепости противника. Кроме обычных в боекомплект 2С4 входят и ядерные снаряды мощностью две килотонны, зажигательные мины «Сайда» с напалмом, а также нейтронные снаряды «Смола» и «Фата».
203-мм самоходная пушка резерва Верховного главнокомандования 2С7М «Малка» является модернизированной версией САУ «Пион». Благодаря улучшенной конструкции укладок возимый боекомплект был увеличен до 8 выстрелов.
Новый механизм заряжания позволил осуществлять заряжание орудия при любых углах вертикальной прокачки, что увеличило скорострельность «Малки» до 2,5 выстр./мин. Максимальная дальность стрельбы составляет порядка 47,5 км. Орудие может вести огонь как обычными, так и ядерными боеприпасами.
Руководство дивизионом таких САУ осуществляется при помощи модернизированных командирских машин управления (КМУ) 1В12М, в состав которых входят оптические приборы разведки и система топографической привязки на базе системы глобального позиционирования «ГЛОНАСС».
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Российские военные возвращают в строевые части из консервации 240-мм самоходные минометы «Тюльпан» и 203-мм самоходные артиллерийские установки «Малка», пишет...
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