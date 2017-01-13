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Объявлена стоимость и дата выхода Nintendo Switch

14.01.2017 09:20 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Nintendo официально сообщила, что приставка Nintendo Switch поступит в продажу 3 марта. В США стоимость консоли составит $300, в России – 22 500 рублей. Предзаказы откроются сегодня в 11:00 по московскому времени. О комплектации и прочих особенностях приставки читайте здесь.

Сообщается также, что компания отказывается от регионального кодирования. Это означает, что игры купленные, например, в США или Японии, можно будет свободно запускать и в России.

Объявлена стоимость и дата выхода Nintendo Switch

Сетевой сервис Nintendo Switch будет бесплатным до конца 2017 года. Затем компания введет платную подписку. Его пользователи будут получать бесплатные классические игры со старых консолей и иметь возможность играть в них по онлайну.

В портативном режиме приставка будет работать от 3 до 6,5 часов, что зависит от требовательности игры, в которую вы играете.

Также приставка поддерживает локальный кооператив в стационарном и портативном режимах до восьми человек, а «Джойконы» снабжены продвинутой вибрацией.

 
 
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Компания Nintendo официально сообщила, что приставка Nintendo Switch поступит в продажу 3 марта. В США стоимость...

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