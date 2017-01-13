Американская частная космическая компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с коммуникационными спутниками Iridium. Ракета стартовала с авиабазы Ванденберг в Калифорнии.



Скриншот: SpaceX

Через 8 минут после запуска первая ступень успешно села на беспилотную платформу в Тихом океане.

Falcon 9 вывела на орбиту десять аппаратов спутниковой телефонной связи нового поколения Iridium NEXT.

Запуск 14 января стал первым после аварии Falcon 9, которая произошла в сентябре 2016 года . Тогда во время предстартового пуска двигателей взорвался топливный бак второй ступени ракеты.

После инцидента компания временно отложила запуски Falcon 9, которые были запланированы. Расследование показало, что причиной взрыва стала утечка гелия в криогенной системе кислородного бака второй ступени ракеты. Глава SpaceX Илон Маск назвал взрыв наиболее серьезной неудачей за всю 14-летнюю историю существования компании.

Напомним, компания SpaceX занимается созданием ракеты-носителя Falcon 9, пригодной для повторного использования. Многократное использование ракет может значительно ускорить развитие частной космической индустрии. Как заявлял ранее глава SpaceX, производство Falcon 9 обходится в 16 миллионов долларов, тогда как заправка ракеты топливом — всего в 200 тысяч.