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Девушка посвятила Instagram своей отрезанной ноге
16.01.2017 09:20 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Кристи Лойалл (Kristi Loyall), потерявшая правую ногу из-за рака, завела в Instagram страницу, посвященную путешествиям отрезанной конечности. На аккаунт обратило внимание издание
У девушки был диагностирован редкий вид саркомы. Сначала Лойалл заметила, что у нее немеет мизинец, со временем онемение разрасталось, а позже появились боли. Чтобы саркома не развилась дальше, медики приняли решение ампутировать ногу до колена.
Отрезанную конечность очистили от мягкий тканей, и от ее лица девушка начала вести страницу в соцсети. Она надеется, что профиль станет популярным, и у нее получится собрать деньги на медицинские расходы.
Ежедневно владелица профиля публикует фото ноги на фоне живописных видов и показывает, как отрезанная часть тела сосуществует с детьми и домашними животными, путешествует по миру и пытается вести активный образ жизни.
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Кристи Лойалл (Kristi Loyall), потерявшая правую ногу из-за рака, завела в Instagram страницу, посвященную путешествиям отрезанной конечности. На аккаунт обратило внимание...
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