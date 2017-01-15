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Девушка посвятила Instagram своей отрезанной ноге

16.01.2017 09:20 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Кристи Лойалл (Kristi Loyall), потерявшая правую ногу из-за рака, завела в Instagram страницу, посвященную путешествиям отрезанной конечности. На аккаунт обратило внимание издание The Huffington Post, передает Lenta.ru.

Девушка посвятила Instagram своей отрезанной ноге
Фото: onefootwander / instagram.com

У девушки был диагностирован редкий вид саркомы. Сначала Лойалл заметила, что у нее немеет мизинец, со временем онемение разрасталось, а позже появились боли. Чтобы саркома не развилась дальше, медики приняли решение ампутировать ногу до колена.

Отрезанную конечность очистили от мягкий тканей, и от ее лица девушка начала вести страницу в соцсети. Она надеется, что профиль станет популярным, и у нее получится собрать деньги на медицинские расходы.

Ежедневно владелица профиля публикует фото ноги на фоне живописных видов и показывает, как отрезанная часть тела сосуществует с детьми и домашними животными, путешествует по миру и пытается вести активный образ жизни.

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Кристи Лойалл (Kristi Loyall), потерявшая правую ногу из-за рака, завела в Instagram страницу, посвященную путешествиям отрезанной конечности. На аккаунт обратило внимание...

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