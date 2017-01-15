МИНСК, 16 янв — Sputnik. Сотовый оператор life:) в конце января откроет доступ к сети 4G для абонентов всех тарифных планов, сообщили Sputnik в понедельник в пресс-службе компании.



© Sputnik / Виктор Толочко Чем связь 4G (LTE) лучше привычной 3G

Связь стандарта 4G по технологии LTE-Advanced стала доступной жителям всех областных центров Беларуси в декабре 2016 года. Сейчас связь этого поколения могут свободно использовать абоненты МТС, а с 26 января и у пользователей другого оператора — life:) — появится подобная возможность на всех тарифных планах.

По данным собеседников Sputnik, среди абонентов мобильного оператора ежедневно сеть 4G используют порядка 18 тысяч человек. Другие вендоры пока не предоставили подобную статистику.

Вскоре операторы обещают начать доставку по Минску новых сим-карт — предназначенных специально для связи нового поколения.

До конца 2017 года сетью LTE будут обеспечены основные крупнонаселенные города. В перспективе 4G может появиться во всех районных центрах. Столичные и региональные LTE-базовые станции будут работать в диапазоне 1800 МГц, при дальнейшем развитии сети будет использоваться диапазон 2600 МГц.