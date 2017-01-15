Длительность полета загадочного американского многоразового самолета Boeing X-37B превысила 600 дней. Об этом сообщает сайт Space.com .



Изображение: USAF / Boeing

Космический аппарат поднялся в воздух 20 мая 2015 года с космодрома Ванденберг на мысе Канаверал в США и до сих пор не приземлился.

Этот полет стал четвертым за историю проекта X-37B. Максимальное время на орбите самолет показал во время третьего полета — тогда он провел в воздухе 674 дня. ВВС не раскрывает данные о том, как долго продлится четвертая миссия.

Беспилотный орбитальный самолет также называют также Orbital Test Vehicle — «орбитальная летающая лаборатория». Его разработали совместно Boeing, NASA и ВВС США.

Самолет предназначен для функционирования на высотах от 200−750 км, способен быстро менять орбиты и маневрировать. В распоряжении ВВС США, как считается, имеется два Boeing X-37, которые в период с 2010 по 2012 год совершили в общей сложности три успешных полета.

Подробно назначение и задачи, для которых ВВС США использует аппарат, не разглашаются. Официально сообщалось, что на мини-шаттле военные и NASA испытают ионный ракетный двигатель, а также влияние космических условий на перспективные материалы.

По другим данным, самолет тестирует двигатели для работы на относительно низкой орбите (около 320 километров) для последующего размещения спутников на ней. Также среди версий — разведывательные цели. Ранее эксперты, опрошенные изданием Space.com сообщали , что мини-шаттл может быть предназначен для отработки уничтожения космических спутников.