﻿ Американский самолет с секретной миссией провел на земной орбите 600 дней. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Американский самолет с секретной миссией провел на земной орбите 600 дней

16.01.2017 14:31 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Длительность полета загадочного американского многоразового самолета Boeing X-37B превысила 600 дней. Об этом сообщает сайт Space.com.

Американский самолет с секретной миссией провел на земной орбите 600 дней
Изображение: USAF / Boeing

Космический аппарат поднялся в воздух 20 мая 2015 года с космодрома Ванденберг на мысе Канаверал в США и до сих пор не приземлился.

Этот полет стал четвертым за историю проекта X-37B. Максимальное время на орбите самолет показал во время третьего полета — тогда он провел в воздухе 674 дня. ВВС не раскрывает данные о том, как долго продлится четвертая миссия.

Беспилотный орбитальный самолет также называют также Orbital Test Vehicle — «орбитальная летающая лаборатория». Его разработали совместно Boeing, NASA и ВВС США.

Самолет предназначен для функционирования на высотах от 200−750 км, способен быстро менять орбиты и маневрировать. В распоряжении ВВС США, как считается, имеется два Boeing X-37, которые в период с 2010 по 2012 год совершили в общей сложности три успешных полета.

Подробно назначение и задачи, для которых ВВС США использует аппарат, не разглашаются. Официально сообщалось, что на мини-шаттле военные и NASA испытают ионный ракетный двигатель, а также влияние космических условий на перспективные материалы.

По другим данным, самолет тестирует двигатели для работы на относительно низкой орбите (около 320 километров) для последующего размещения спутников на ней. Также среди версий — разведывательные цели. Ранее эксперты, опрошенные изданием Space.com сообщали, что мини-шаттл может быть предназначен для отработки уничтожения космических спутников.

 
 
Ссылка на источник 61
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Длительность полета загадочного американского многоразового самолета Boeing X-37B превысила 600 дней. Об этом сообщает сайт Space.com.

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Еще больше белорусов смогут пользоваться 4G
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика