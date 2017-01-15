﻿ Картинка дня: космический Instagram белоруса Олега Новицкого. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Картинка дня: космический Instagram белоруса Олега Новицкого

16.01.2017 15:04 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Работа космонавтов — одна из самых эффектных в мире. Космонавт белорусского происхождения Олег Новицкий завел аккаунт в Instagram, чтобы поделиться красотой с остальными землянами.

Картинка дня: космический Instagram белоруса Олега Новицкого
Фото: novitskiy_iss / instagram.com

«На ближайшие четыре месяца моим домом будет Международная космическая станция. На своей страничке в Instagram я буду рассказывать о жизни нашего экипажа», — сказал он в видеообращении для подписчиков.

У аккаунта уже более семи тысяч подписчиков. На момент написания заметки Новицкий опубликовал девять фотографий, на которые попали совместный ужин на МКС, празднование старого Нового года и фото выхода в открытый космос.

Напомним, Олег Новицкий — уроженец Червеня и гражданин России. В космосе он представляет госкорпорацию «Роскосмос». На МКС космонавт отправился 17 ноября 2016 года в качестве командира экспедиции Международной космической станции.

Читайте также: 

Космонавты в Twitter и Instagram. 25 кадров невероятной красоты

 
 
Ссылка на источник 16
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Работа космонавтов — одна из самых эффектных в мире. Космонавт белорусского происхождения Олег Новицкий завел аккаунт в Instagram, чтобы поделиться красотой...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Американский самолет с секретной миссией провел на земной орбите 600 дней
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика