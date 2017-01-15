﻿﻿ украинцы собрали снайперскую винтовку из противотанкового ружья образца 1941 года. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

украинцы собрали снайперскую винтовку из противотанкового ружья образца 1941 года

16.01.2017 15:57 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

На канале Ukrainian Military Channel появилось видео испытаний снайперской винтовки, сделанной на базе советского 14,5-мм противотанкового самозарядного ружья образца 1941 года системы Симонова (ПТРС).

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

 

Больше видео вы найдете TUT и на нашем канале на YouTube. Подписывайтесь!

На видео можно заметить, что оружие оснащено глушителем, снайперским прицелом и другими приспособлениями, позволяющими улучшить эргономику и точность оружия.

ПТРС было принято на вооружение 29 августа 1941 года. Всего было выпущено порядка полумиллиона таких ружей, преимуществом которых была высокая скорострельность (15 выстрелов в минуту) и бронепробиваемость, а также неплохая точность.

Бронебойная пуля БС-41 с металлокерамическим сердечником на расстоянии в 300 метров пробивает 35-миллиметровую броню, то есть надежно поражает БТР и БМП в лобовую проекцию.

 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На канале Ukrainian Military Channel появилось видео испытаний снайперской винтовки, сделанной на базе советского 14,5-мм противотанкового самозарядного ружья образца 1941 года...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Картинка дня: космический Instagram белоруса Олега Новицкого
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика