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украинцы собрали снайперскую винтовку из противотанкового ружья образца 1941 года
16.01.2017 15:57 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
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На видео можно заметить, что оружие оснащено глушителем, снайперским прицелом и другими приспособлениями, позволяющими улучшить эргономику и точность оружия.
ПТРС было принято на вооружение 29 августа 1941 года. Всего было выпущено порядка полумиллиона таких ружей, преимуществом которых была высокая скорострельность (15 выстрелов в минуту) и бронепробиваемость, а также неплохая точность.
Бронебойная пуля БС-41 с металлокерамическим сердечником на расстоянии в 300 метров пробивает 35-миллиметровую броню, то есть надежно поражает БТР и БМП в лобовую проекцию.
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На канале Ukrainian Military Channel появилось видео испытаний снайперской винтовки, сделанной на базе советского 14,5-мм противотанкового самозарядного ружья образца 1941 года...
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