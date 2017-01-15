На канале Ukrainian Military Channel появилось видео испытаний снайперской винтовки, сделанной на базе советского 14,5-мм противотанкового самозарядного ружья образца 1941 года системы Симонова (ПТРС).

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На видео можно заметить, что оружие оснащено глушителем, снайперским прицелом и другими приспособлениями, позволяющими улучшить эргономику и точность оружия.

ПТРС было принято на вооружение 29 августа 1941 года. Всего было выпущено порядка полумиллиона таких ружей, преимуществом которых была высокая скорострельность (15 выстрелов в минуту) и бронепробиваемость, а также неплохая точность.

Бронебойная пуля БС-41 с металлокерамическим сердечником на расстоянии в 300 метров пробивает 35-миллиметровую броню, то есть надежно поражает БТР и БМП в лобовую проекцию.