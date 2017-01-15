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Galaxy S8 лишится кнопки Home, дактилоскоп перенесут под камеру

16.01.2017 12:34 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Samsung окончательно утвердила характеристики нового флагманского смартфона Galaxy S8. По данным корейских СМИ, новинка выйдет в двух версиях. Оригинальный Galaxy S8 получит 5,7-дюймовый экран, тогда как Galaxy S8 Plus достанется 6,2-дюймовая матрица. Также старшая модель порадует сдвоенной камерой.

Физической кнопки Home не будет. Компания избавилась от нее, чтобы увеличить диагональ экрана без ущерба габаритным размерам. Одновременно с этим сканер отпечатков будет перенесет на заднюю панель смартфона.

Galaxy S8 лишится кнопки Home, дактилоскоп перенесут под камеру

В качестве операционной системы выступит Android 7 Nougat с фирменным голосовым помощником Samsung Bixby.

Официальный анонс смартфонов Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus состоится в конце февраля на выставке MWC 2017 или в середине апреля на собственном мероприятии Samsung.

 
 
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Компания Samsung окончательно утвердила характеристики нового флагманского смартфона Galaxy S8. По данным...

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