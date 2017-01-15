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HTC U Play составит конкуренцию Samsung Galaxy A5 (2017)
16.01.2017 12:21 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Компания HTC представила смартфон HTC U Play. Это относительно недорогой аппарат с характеристиками выше средних.
Новинка получила 5,2-дюймовый экран с разрешением 1920 х 1080 пикселей, восьмиядерный процессор MediaTek Helio P10, 3/4 ГБ оперативной памяти, 32/64 ГБ встроенной расширяемой памяти, 16-мегапиксельную камеру для селфи и такую же основную камеру, но с оптической стабилизацией и фазовым автофокусом.
Также аппарат имеет сканер отпечатков, адаптеры Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 4.2 и NFC, модем 4G LTE, порт USB Type-C и аккумуляторную батарею емкостью 2500 мАч с технологией быстрой зарядки. Обычного разъем для наушников нет.
Корпус устройства имеет металлическую рамку, защиту которой обеспечивают стеклянные панели. В качестве операционной системы установлена Android 6.0 Marshmallow с помощником HTC Sense Companion, который изучает привычки пользователя и дает актуальные рекомендации.
Смартфон HTC U Play поступит в продажу в марте 2016 года по цене $440.
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Компания HTC представила смартфон HTC U Play. Это относительно недорогой аппарат с характеристиками выше...
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