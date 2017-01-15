Украденные с выставки CES 2017 прототипы ноутбуков Razer Valerie нашлись в Китае. Одна из моделей появилась на онлайн-площадке Taobao. Скорее всего, устройство уже успело сменить несколько владельцев, поэтому отследить самих преступников уже не удастся. Текущий владелец краденного ноутбука просит за свой трофей $21 700.

Project Valerie – это игровой ноутбук с тремя 17,3-дюймовыми дисплеями, каждый из которых имеет разрешение 3840 х 2160. Дополнительные экраны встроены в корпус устройства и выдвигаются при помощи специального механизма. Также ноутбук оснащен графическим ускорителем GeForce GTX 1080 и поддерживает технологию NVIDIA G-Sync. Толщина прототипа составляет 38 мм, масса – 5,4 кг.





Сразу после пропажи устройства производитель объявил награду в $25 тысяч за любую ценную информацию, которая позволит найти украденные прототипы, а также установить личности и задержать воров.