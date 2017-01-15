Александр Лукашенко на открытии белорусско-египетского делового форума в Каире рассказал бизнесменам Египта о конкурентных преимуществах Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

«Экономический потенциал нашего государства базируется на машиностроении, металлообработке, химической и нефтехимической, легкой, пищевой, лесной и деревообрабатывающей промышленности, производстве строительных материалов, фармацевтике и микробиологии. Я сегодня рассказывал президенту, что у нас есть технологии, основанные на глубочайших научных исследованиях. И это заинтересовало его. Он сразу же предложил, чтобы наши ученые встретились в Беларуси. Президент поставил задачу подвести под наше сотрудничество глубокую науку и технологии. И это правильно», — уверен Александр Лукашенко.

Беларусь специализируется на выпуске грузовых автомобилей, автобусов и спецтехники и является крупным производителем сельскохозяйственных машин. В стране выпускается 30% производимых в мире тяжелых карьерных самосвалов (БелАЗ) и 17% комбайнов. Минский тракторный завод входит в восьмерку крупнейших мировых производителей колесных тракторов. «Беларусь производит химические волокна, топливо, калийные, азотные и комплексные удобрения, которые пользуются повышенным спросом за пределами страны. Среди европейских государств Беларусь занимает лидирующие позиции в области высоких технологий. Уверен, что многие из вас уже используют программное обеспечение наших разработчиков. Такое, к примеру, как приложение Viber», — отметил Лукашенко.



Перед открытием форума президент Беларуси Александр Лукашенко и президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси посетили выставку белорусской техники. Фото: пресс-служба президента Беларуси

Агропромышленный комплекс, обратил внимание Александр Лукашенко, также является одним из важнейших сегментов белорусской экономики. На мировом рынке Беларусь признана одним из крупнейших поставщиков молочной продукции.

«Важно и то, что в Беларуси созданы благоприятные условия для ведения бизнеса: гарантирована защита частной собственности и инвестиций, обеспечено право на репатриацию прибыли. Национальным агентством инвестиций и приватизации совместно с Всемирным банком внедряются современные подходы к приватизации, открытые и понятные зарубежным компаниям. Мы содействуем реализации любых взаимовыгодных проектов», — заявил глава государства.

16 января завершается визит Александр Лукашенко в Египет. После этого он отправится с государственным визитом в Судан.