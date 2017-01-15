Кладбище авиации: как доживают свой век американские самолеты
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Портал Business Insider подборку завораживающих фотографий с кладбища авиации авиабазы ВВС США «Девис-Монтен», где хранится на консервации крупнейший парк авиатехники, насчитывающий 4400 летательных аппаратов, в том числе и космических кораблей. опубликовал Lockheed C-141 Starlifter оставался на службе более 40 лет, пока ВВС не отозвала их из эксплуатации в 2006 году, заменив на C-17 Globemaster III. Фото: Bennie Davis via U.S. Air Force Несколько кресел пилотов — все, что осталось от неизвестного самолета. Фото: Andrew Breese via U.S. Air Force Военно-транспортный самолет средней и большой дальности C-130, ранее принадлежащий 43-му авиакрылу, Pope Air Force Base Северной Каролины, доживает свои последние годы. Фото: Bennie Davis via U.S. Air Force. Ему больше некуда лететь. F-4 Phantom II — первый мире серийный истребитель, несущий ракеты среднего радиуса действия. Фото: Bennie Davis via U.S. Air Force Останки тактического бомбардировщика Douglas B-66 Destroyer видны через разбитое стекло кабины реактивного истребителя F-86 Sabre. Фото: Bennie Davis via U.S. Air Force Ряды двухместных сверхзвуковых учебных реактивных самолетов T-38 Talon и истребителей Douglas F-4 Phantom. Фото: Bennie Davis via U.S. Air Force. Радуга над мертвым флотом истребителей F-4 Phantom. Фото: Bennie Davis via U.S. Air Force Фюзеляж штурмовика А-10 Thunderbolt II покоится среди составных частей самолета. Хранящиеся здесь штурмовики часто используются как источник запчастей для обеспечения других А-10, которые все еще несут службу. Фото: Andrew Lee via U.S. Air Force Sikorsky UH-34, настоящий ветеран, который начал свою службу еще в 1952 году и широко использовался во время войны во Вьетнаме. Фото: Andrew Lee via U.S. Air Force Ржавеющий учебный сверхзвуковой самолет T-38 Talon. Фото: Andrew Breese via U.S. Air Force
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Портал Business Insider опубликовал подборку завораживающих фотографий с кладбища авиации авиабазы ВВС США «Девис-Монтен», где хранится на консервации крупнейший парк...
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