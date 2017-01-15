﻿ Белтелеком предупредил о возможных проблемах с интернетом 17 января. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Белтелеком предупредил о возможных проблемах с интернетом 17 января

16.01.2017 17:37 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 16 янв – Sputnik. Клиенты  РУП "Белтелеком" могут испытать сложности с доступом к интернету ночью 17 января, сообщили в понедельник в компании.

По информации Белтелекома ночью во вторник – с 01:00 до 06:00 – будут проводиться работы на сети передачи данных РУП.

"Во время проведения работ возможны кратковременные перерывы доступа в сеть интернет", – сказали в компании.

Там также сообщили, что проблемы могут возникнуть у абонентов, пользующихся услугами ByFly и Home Wi-Fi по республике.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Интернета может не быть у абонентов, пользующихся услугами ByFly и Home Wi-Fi по республике.

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Кладбище авиации: как доживают свой век американские самолеты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика