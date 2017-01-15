МИНСК, 16 янв – Sputnik. Клиенты РУП "Белтелеком" могут испытать сложности с доступом к интернету ночью 17 января, сообщили в понедельник в компании.

По информации Белтелекома ночью во вторник – с 01:00 до 06:00 – будут проводиться работы на сети передачи данных РУП.

"Во время проведения работ возможны кратковременные перерывы доступа в сеть интернет", – сказали в компании.

Там также сообщили, что проблемы могут возникнуть у абонентов, пользующихся услугами ByFly и Home Wi-Fi по республике.