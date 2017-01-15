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Белтелеком предупредил о возможных проблемах с интернетом 17 января
16.01.2017 17:37 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 янв – Sputnik. Клиенты РУП "Белтелеком" могут испытать сложности с доступом к интернету ночью 17 января, сообщили в понедельник в компании.
По информации Белтелекома ночью во вторник – с 01:00 до 06:00 – будут проводиться работы на сети передачи данных РУП.
"Во время проведения работ возможны кратковременные перерывы доступа в сеть интернет", – сказали в компании.
Там также сообщили, что проблемы могут возникнуть у абонентов, пользующихся услугами ByFly и Home Wi-Fi по республике.
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Интернета может не быть у абонентов, пользующихся услугами ByFly и Home Wi-Fi по республике.
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