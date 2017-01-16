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Подтвержден игровой режим для Windows 10

16.01.2017 13:49 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Microsoft официально подтвердила, что в операционной системе Windows 10 появится игровой режим. Новшество станет доступно с выходом обновления Creators, релиз которого ожидается в апреле текущего года.

Игровой режим позволит повысить производительность в играх. Предполагается, что он будет отключать некоторые системные и фоновые процессы. Повышение производительности будет заметно как в UWP-, так и в обычных Win32-играх.

Подтвержден игровой режим для Windows 10

Также Windows 10 Creators позволит транслировать игры через встроенный сервис Beam и делиться игровым процессом в Xbox Live, а сервис «Арена» позволит создавать собственные киберспортивные турниры: можно будет самостоятельно определять правила соревнований, приглашать друзей и следить за статистикой.

 
 
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