Компания Microsoft официально подтвердила, что в операционной системе Windows 10 появится игровой режим. Новшество станет доступно с выходом обновления Creators, релиз которого ожидается в апреле текущего года.

Игровой режим позволит повысить производительность в играх. Предполагается, что он будет отключать некоторые системные и фоновые процессы. Повышение производительности будет заметно как в UWP-, так и в обычных Win32-играх.





Также Windows 10 Creators позволит транслировать игры через встроенный сервис Beam и делиться игровым процессом в Xbox Live, а сервис «Арена» позволит создавать собственные киберспортивные турниры: можно будет самостоятельно определять правила соревнований, приглашать друзей и следить за статистикой.