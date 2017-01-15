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Ученый назвал самый депрессивный день 2017 года

16.01.2017 17:49 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Британский психолог доктор Клифф Арналл (Cliff Arnall) произвел расчеты, которые позволили оценить уровень счастья в каждый из дней года. По его мнению, в 2017 году самый депрессивный день выпадает на 16 января. Об этом рассказывает Telegraph.

Ученый назвал самый депрессивный день 2017 года
Изображение: lanlan731 / instagram.com

По данным исследователя, самым депрессивным является третий понедельник января. В этот день друг на друга накладываются сразу несколько факторов, способствующих унынию: большие траты перед праздниками и оставшиеся долги, невыполненные обещания на новый год и плохая погода.

Для вычисления степени несчастья Арналл предложил шуточную формулу, по которой можно вычислить свой уровень «постновогодней депрессии».

Ученый назвал самый депрессивный день 2017 года

Конечно, подход доктора сложно назвать научным. Однако тем, кто действительно чувствует грусть в этот день, Арналл советует проводить время с близкими и сфокусироваться на изменении своей жизни к лучшему.

«Используйте „грустный понедельник“ в качестве трамплина для перемен — похудеть, бросить курить или найти работу мечты, — предлагает он. — Используйте вашу жизнь наилучшим образом и проживите ее на полную катушку».

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Британский психолог доктор Клифф Арналл (Cliff Arnall) произвел расчеты, которые позволили оценить уровень счастья в каждый из дней года. По его мнению, в 2017 году самый...

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