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Apple планирует тратить миллиарды на фильмы и сериалы
16.01.2017 14:08 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Телевизионный сервис Apple может заработать уже в конце текущего года. По данным The Wall Street Journal, компания готова тратить миллиарды долларов, чтобы составить конкуренцию Netflix и Amazon.
Для достижения этой цели Apple может купить какую-нибудь голливудскую студию, которая займется создание фильмов и сериалов по заказу компании.
Новый сервис поможет компании нивелировать потерю выручки от сокращения продаж смартфонов, планшетов и компьютеров.
Изначально телевизионный сервис Apple должен был заработать осенью 2015 года. Однако компания не смогла договорится с правообладателями (Fox, ABC, CBS и другими).
Напомним, что в третьем квартале компания зафиксировала рост выручки в сервисном бизнесе на 26% и рекордные показатели денежного потока от операций, который составил $16,1 миллиарда за квартал. Для сравнения, консолидированная выручка составила $46,9 миллиарда.
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Телевизионный сервис Apple может заработать уже в конце текущего года. По данным The Wall Street Journal, компания...
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