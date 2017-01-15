Телевизионный сервис Apple может заработать уже в конце текущего года. По данным The Wall Street Journal, компания готова тратить миллиарды долларов, чтобы составить конкуренцию Netflix и Amazon.

Для достижения этой цели Apple может купить какую-нибудь голливудскую студию, которая займется создание фильмов и сериалов по заказу компании.

Новый сервис поможет компании нивелировать потерю выручки от сокращения продаж смартфонов, планшетов и компьютеров.





Изначально телевизионный сервис Apple должен был заработать осенью 2015 года. Однако компания не смогла договорится с правообладателями (Fox, ABC, CBS и другими).

Напомним, что в третьем квартале компания зафиксировала рост выручки в сервисном бизнесе на 26% и рекордные показатели денежного потока от операций, который составил $16,1 миллиарда за квартал. Для сравнения, консолидированная выручка составила $46,9 миллиарда.