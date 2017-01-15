Национальный оператор связи «Белтелеком» предупредил пользователей о вероятных сложностях с доступом в Сеть. Сообщение об этом появилось на сайте оператора.



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Проблемы могут наблюдаться ночью 17 января, с 1.00 до 6.00. Причина — работы на сети передачи данных РУП «Белтелеком».

«Во время проведения работ возможны кратковременные перерывы доступа в сеть Интернет для абонентов услуг ByFly и Home Wi-Fi по республике», — предупреждает оператор.