﻿ "Белтелеком" предупредил о возможных проблемах с доступом в интернет сегодня ночью. 21.by
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"Белтелеком" предупредил о возможных проблемах с доступом в интернет сегодня ночью

16.01.2017 18:08 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Национальный оператор связи «Белтелеком» предупредил пользователей о вероятных сложностях с доступом в Сеть. Сообщение об этом появилось на сайте оператора.

"Белтелеком" предупредил о возможных проблемах с доступом в интернет сегодня ночью
Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Проблемы могут наблюдаться ночью 17 января, с 1.00 до 6.00. Причина — работы на сети передачи данных РУП «Белтелеком».

«Во время проведения работ возможны кратковременные перерывы доступа в сеть Интернет для абонентов услуг ByFly и Home Wi-Fi по республике», — предупреждает оператор.

 
 
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Национальный оператор связи «Белтелеком» предупредил пользователей о вероятных сложностях с доступом в Сеть. Сообщение об этом появилось на сайте оператора.

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