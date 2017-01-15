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Ноутбуки с Windows 10 могут стать дешевле

16.01.2017 14:23 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Мобильные компьютеры с Windows 10 могут стать дешевле. По данным издания DigiTimes, Microsoft решила снизить стоимость лицензии на систему для производителей ноутбуков с дисплеями диагональю менее 14,1 дюйма, чтобы конкурировать с набирающими популярность хромбуками.

Новые цены вступят в силу уже 1 марта. Размер уценки не уточняется. Однако можно провести параллель с 2014 годом, когда компания снизила стоимость лицензий на операционную систему Windows 8.1 для OEM-производителей на 70% — с $50 до $15. Правда, уценка затронула только устройства стоимостью менее $250.

Ноутбуки с Windows 10 могут стать дешевле

Много денег Windows 10 не приносит. Продажи персональных компьютеров скатились до уровня 2007 года, в связи с чем в будущем система может вовсе стать бесплатной для простых пользователей, но за дополнительный функционал придется платить ежемесячно.

 
 
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Мобильные компьютеры с Windows 10 могут стать дешевле. По данным издания DigiTimes, Microsoft решила снизить...

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