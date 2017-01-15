|
Ноутбуки с Windows 10 могут стать дешевле
16.01.2017 14:23 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Мобильные компьютеры с Windows 10 могут стать дешевле. По данным издания DigiTimes, Microsoft решила снизить стоимость лицензии на систему для производителей ноутбуков с дисплеями диагональю менее 14,1 дюйма, чтобы конкурировать с набирающими популярность хромбуками.
Новые цены вступят в силу уже 1 марта. Размер уценки не уточняется. Однако можно провести параллель с 2014 годом, когда компания снизила стоимость лицензий на операционную систему Windows 8.1 для OEM-производителей на 70% — с $50 до $15. Правда, уценка затронула только устройства стоимостью менее $250.
Много денег Windows 10 не приносит. Продажи персональных компьютеров скатились до уровня 2007 года, в связи с чем в будущем система может вовсе стать бесплатной для простых пользователей, но за дополнительный функционал придется платить ежемесячно.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мобильные компьютеры с Windows 10 могут стать дешевле. По данным издания DigiTimes, Microsoft решила снизить...
|
Архив (Новости Hi-Tech)
Комментарии