Мобильные компьютеры с Windows 10 могут стать дешевле. По данным издания DigiTimes, Microsoft решила снизить стоимость лицензии на систему для производителей ноутбуков с дисплеями диагональю менее 14,1 дюйма, чтобы конкурировать с набирающими популярность хромбуками.

Новые цены вступят в силу уже 1 марта. Размер уценки не уточняется. Однако можно провести параллель с 2014 годом, когда компания снизила стоимость лицензий на операционную систему Windows 8.1 для OEM-производителей на 70% — с $50 до $15. Правда, уценка затронула только устройства стоимостью менее $250.





Много денег Windows 10 не приносит. Продажи персональных компьютеров скатились до уровня 2007 года, в связи с чем в будущем система может вовсе стать бесплатной для простых пользователей, но за дополнительный функционал придется платить ежемесячно.