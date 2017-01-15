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Подробности Season Pass для Resident Evil 7
16.01.2017 15:03 — Новости Hi-Tech | TechLabs
В сервисе цифровой дистрибуции Steam появились подробности сезонного пропуска для грядущего ужастика Resident Evil 7: Biohazard. В течение года разработчики обещают выпустить три дополнения, сообщает
Вырезанные материалы, часть 1:
Вырезанные материалы, часть 2:
Дополнительный сюжетный эпизод
Resident Evil 7 – ужастик от первого лица, действие которого разворачивается на заброшенной плантации вскоре после событий Resident Evil 6. Главного героя зовут Итан Уинтерс. Он отправляется в Луизиану на поиски своей пропавшей супруги Мии Уинтерс. Расследование приводит его в таинственный особняк обезумевшей семьи Бейкеров.
В продажу игра поступит 24 января 2017 года.
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В сервисе цифровой дистрибуции Steam появились подробности сезонного пропуска для грядущего ужастика...
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