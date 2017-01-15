В сервисе цифровой дистрибуции Steam появились подробности сезонного пропуска для грядущего ужастика Resident Evil 7: Biohazard. В течение года разработчики обещают выпустить три дополнения, сообщает InGame . При этом отмечается, что отменить покупку Season Pass нельзя, даже если его контент не был загружен.





Вырезанные материалы, часть 1:

«Кошмар»

«Спальня» и «Итан должен умереть»

Вырезанные материалы, часть 2:

«21»

«Дочери» и «55-й день рождения Джека»

Дополнительный сюжетный эпизод

Resident Evil 7 – ужастик от первого лица, действие которого разворачивается на заброшенной плантации вскоре после событий Resident Evil 6. Главного героя зовут Итан Уинтерс. Он отправляется в Луизиану на поиски своей пропавшей супруги Мии Уинтерс. Расследование приводит его в таинственный особняк обезумевшей семьи Бейкеров.

В продажу игра поступит 24 января 2017 года.