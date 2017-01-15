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Подробности Season Pass для Resident Evil 7

16.01.2017 15:03 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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В сервисе цифровой дистрибуции Steam появились подробности сезонного пропуска для грядущего ужастика Resident Evil 7: Biohazard. В течение года разработчики обещают выпустить три дополнения, сообщает InGame. При этом отмечается, что отменить покупку Season Pass нельзя, даже если его контент не был загружен.

Подробности Season Pass для Resident Evil 7

Вырезанные материалы, часть 1:

  • «Кошмар»
  • «Спальня» и «Итан должен умереть»

Вырезанные материалы, часть 2:

  • «21»
  • «Дочери» и «55-й день рождения Джека»

Дополнительный сюжетный эпизод

Resident Evil 7 – ужастик от первого лица, действие которого разворачивается на заброшенной плантации вскоре после событий Resident Evil 6. Главного героя зовут Итан Уинтерс. Он отправляется в Луизиану на поиски своей пропавшей супруги Мии Уинтерс. Расследование приводит его в таинственный особняк обезумевшей семьи Бейкеров.

В продажу игра поступит 24 января 2017 года.

 
 
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В сервисе цифровой дистрибуции Steam появились подробности сезонного пропуска для грядущего ужастика...

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