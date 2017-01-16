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Видеокарты AMD Vega выйдут в мае 2017 года

16.01.2017 15:01 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Новые видеокарты AMD с архитектурой Vega поступят в продажу в мае 2017 года. Об этом сообщает InGame со ссылкой на WCCFTech.

К выпуску готовятся два ускорителя. Компанию флагманскому Vega 10 составит менее мощный Vega 11, который придет на смену решениям Polaris 10. Позже AMD планирует представить двухпроцессорную версию Vega 10.

Ускоритель AMD Vega 10 выполнен по 14-нанометровому техпроцессу. Он имеет 64 вычислительных блока NCU и 16 ГБ памяти HBM2. Пропускная способность карточки составляет 512 ГБ/с, а показатель TDP находится на уровне 225 Вт.

Видеокарты AMD Vega выйдут в мае 2017 года

Обновленные блоки NCU отличаются от своих предшественников удвоенной производительностью в вычислениях с плавающей запятой. За один такт блок Vega NCU выполняет 128 операций с одинарной точностью (FP32) или 256 операций FP16. Также Vega умеет обрабатывать до одиннадцати полигонов за такт.

 
 
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Новые видеокарты AMD с архитектурой Vega поступят в продажу в мае 2017 года. Об этом сообщает InGame со ссылкой...

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