YouTube запустил новую функцию под названием Super Chat, которая позволяет пользователям монетизировать свои трансляции.

Речь идет о системе пожертвований, посредством которой пользователи сервиса могут в реальном времени взаимодействовать со своими любимыми авторами. Стоимость платного комментария зависит от количества символов в сообщении, а также времени его нахождения в окне чата. Например, за $5-9,99 можно отправить сообщение длинной не более 150 символов, которое будет закреплено в чате на 2 минуты. Сообщение на 350 символов обойдется уже в $500.





На данный момент функция Super Chat работает в тестовом режиме и уже доступна отдельным пользователям по всему миру. Посылать платные сообщения можно как через веб-версию сервисов YouTube и YouTube Gaming, так и приложение для Android. Пользователям iOS новшество станет доступно позже.