«Атлант Телеком» совместно с velcom проверил общий уровень интернет-грамотности белорусов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе оператора.

«На ключевые вопросы правильно ответило около 35% респондентов. Организаторы опроса считают, что белорусы стали лучше разбираться в современных технологиях благодаря их доступности и усилиям со стороны операторов», - рассказали в пресс-службе. При этом там отметили, что даже при достаточно высоких результатах ясно - белорусам есть куда расти.

«Например, в стране еще не перевелись пользователи (0,5%), которые защищают домашнюю сеть паролем «12345...», 6,2% выступают за свободный интернет, без фильтров и паролей. Благо, что 93,3% из опрошенных абонентов заявляют об использовании сложных паролей и всячески демонстрируют готовность защищать свой Wi-Fi», - констатировали в пресс-службе.

3,5% пользователей искренне считают, что на скорость беспроводного интернета влияет луна или электрическое напряжение в розетке. Чтобы улучшить сигнал Wi-Fi, самые оригинальные участники опроса предлагают поставить модем в кастрюлю (3%) или на пол, чтобы сигнал проходил снизу-вверх (2,2%), а также на одном уровне с компьютером (12,1%). О том, что роутер нужно ставить на открытое место с минимальным количеством преград вокруг, знает большинство опрошенных - 82,5%.

В области распределения частот домашних беспроводных сетей интернет-пользователи демонстрируют не слишком высокий уровень знаний. «Как известно, домашние сети работают на частоте 2,4 и 5 ГГц. При этом 2,4 ГГц является самой распространенной и загруженной частотой, из-за чего возникают проблемы со скоростью и качеством Wi-Fi соединений. О том, что в многоквартирных жилых домах точки Wi-Fi часто мешают друг другу, знает только 39,6% опрошенных. При этом 52,3% искренне считают, что соседский беспроводной интернет никак не влияет на скорость их Wi-Fi», - пояснили в пресс-службе.

На вопрос, кто виноват, ответы разделились: 38% абонентов возлагают ответственность за работу домашнего Wi-Fi на провайдера, 57,1% пользователей считают, что «беспроводная сеть - личная, и следить за ней нужно самостоятельно».