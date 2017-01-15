С 26 января мобильный оператор life:) открывает доступ к 4G для всех своих абонентов как актуальных, так и архивных тарифных планов. Чтобы воспользоваться сетью 4G, дополнительные услуги подключать не нужно, можно просто использовать весь свой интернет-трафик в любой доступной сети.

Поменять старую SIM-карту без поддержки 4G на новую LTE-SIM можно в любом салоне оператора по всей республике, а при замене в Минске каждый получает еще и 2 ГБ бесплатного 4G трафика. Кроме того, с 16 января в Минске стала доступной услуга – бесплатная доставка 4G SIM-карт прямо домой.