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Сотрудникам Deutsche Bank запретили использовать SMS и мессенджеры
16.01.2017 20:06 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 янв — Sputnik. Крупнейший банк Германии Deutsche Bank запретил своим сотрудникам использовать в переписке друг с другом мессенджеры и SMS-сообщения, передает в понедельник немецкая газета
По данным издания, сотрудникам банка запретили использовать различные мессенджеры и сервис коротких сообщений при переписке в рабочих целях как на корпоративных, так и на личных телефонах.
Причиной этому стала невозможность внутреннего сервиса банка архивировать такие сообщения, в отличие от пересылаемых по электронной почте.
В банке заявили, что сожалеют о неудобствах, которые причинит сотрудникам запрет, однако там отметили, что эта мера необходима для подтверждения выполнения требований закона.
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Банк обосновал это решение невозможностью архивировать переписку через сервисы сообщений.
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