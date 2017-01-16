МИНСК, 16 янв — Sputnik. Крупнейший банк Германии Deutsche Bank запретил своим сотрудникам использовать в переписке друг с другом мессенджеры и SMS-сообщения, передает в понедельник немецкая газета Bild .

По данным издания, сотрудникам банка запретили использовать различные мессенджеры и сервис коротких сообщений при переписке в рабочих целях как на корпоративных, так и на личных телефонах.

Причиной этому стала невозможность внутреннего сервиса банка архивировать такие сообщения, в отличие от пересылаемых по электронной почте.

В банке заявили, что сожалеют о неудобствах, которые причинит сотрудникам запрет, однако там отметили, что эта мера необходима для подтверждения выполнения требований закона.