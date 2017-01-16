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Гаубица или мортира? Тест на знание артиллерии
17.01.2017 08:05 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Артиллерийские орудия — одни из самых грозных на поле боя. 42.TUT.BY составил небольшой тест для тех, кто увлекается артиллерией. Давайте проверим, как хорошо вы знаете матчасть.
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Артиллерийские орудия — одни из самых грозных на поле боя. 42.TUT.BY составил небольшой тест для тех, кто увлекается артиллерией. Давайте проверим, как хорошо...
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