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Гаубица или мортира? Тест на знание артиллерии

17.01.2017 08:05 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Артиллерийские орудия — одни из самых грозных на поле боя. 42.TUT.BY составил небольшой тест для тех, кто увлекается артиллерией. Давайте проверим, как хорошо вы знаете матчасть.

 
 
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Артиллерийские орудия — одни из самых грозных на поле боя. 42.TUT.BY составил небольшой тест для тех, кто увлекается артиллерией. Давайте проверим, как хорошо...

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