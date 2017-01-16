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Гордость Лукашенко: пять фактов о "белорусском" мессенджере Viber

17.01.2017 09:55 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 янв – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко на открытии белорусско-египетского делового форума в Каире назвал популярный мессенджер Viber белорусской разработкой.

Гордость Лукашенко: пять фактов о "белорусском" мессенджере Viber
© Sputnik / Виктор Толочко
Viber позволит отправлять видеосообщения

Глава государства, выступая на открытии форума, проводившегося в рамках официального визита главы государства в Египет, перечислил Viber среди других достижений Беларуси – химических волокон, топлива и удобрений.

"Среди европейских государств Беларусь занимает лидирующие позиции в области высоких технологий. Уверен, что многие из вас уже используют программное обеспечение наших разработчиков. Такое, к примеру, как приложение Viber", – рассказал египтянам Лукашенко.

После громкого заявления белорусского президента Sputnik решил напомнить вам несколько интересных фактов о Viber.

  • "отцами" приложения называют Тальмона Марко и Игоря Магазинника – они познакомились во время службы в израильской армии и запустили Viber в 2010 году. У обоих есть гражданство Израиля, хотя у Магазинника остается и второе – белорусское
  • Марко и Магазинник создали новый проект — онлайн-сервис по заказу такси Juno. Центр разработки они решили разместить в Минске, пояснив это тем, что в республике дешевле работа специалистов
  • один из центров разработки Viber находится в Минске и даже является резидентом Парка высоких технологий – Sputnik общался с руководителем белорусского подразделения компании >> 
  • в 2014 году компанию Viber Media купил японский гигант Rakuten за 900 миллионов долларов США. Главный офис Viber сегодня расположен в Люксембурге
  • около 800 миллионов зарегистрированных пользователей в 193 странах используют Viber регулярно. В Беларуси пользователей у мессенджера 4,5 миллиона – почти половина жителей республики

У Sputnik есть свой паблик-аккаунт в Viber – подписывайтесь и оставайтесь в курсе новостей в своем мессенджере >> 

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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У одного из "отцов" мессенджера действительно есть белорусское гражданство, а свой новый стартап он основал именно в Минске.

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