|
Гордость Лукашенко: пять фактов о "белорусском" мессенджере Viber
17.01.2017 09:55 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 янв – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко на открытии белорусско-египетского делового форума в Каире назвал популярный мессенджер Viber белорусской разработкой.
© Sputnik / Виктор Толочко
Глава государства, выступая на открытии форума, проводившегося в рамках официального визита главы государства в Египет, перечислил Viber среди других достижений Беларуси – химических волокон, топлива и удобрений.
"Среди европейских государств Беларусь занимает лидирующие позиции в области высоких технологий. Уверен, что многие из вас уже используют программное обеспечение наших разработчиков. Такое, к примеру, как приложение Viber", – рассказал египтянам Лукашенко.
После громкого заявления белорусского президента Sputnik решил напомнить вам несколько интересных фактов о Viber.
У Sputnik есть свой паблик-аккаунт в Viber – подписывайтесь и оставайтесь в курсе новостей в своем мессенджере >>
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У одного из "отцов" мессенджера действительно есть белорусское гражданство, а свой новый стартап он основал именно в Минске.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)
Комментарии