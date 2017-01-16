Мобильный оператор velcom заявил, что уже в этом году готов начать строительство сети для развития "интернета вещей".

"Новая технология может позволить пользователям дистанционно управлять домашними устройствами", — сообщили в пресс-службе velcom. Корреспондент Sputnik Елена Васильева решила разобраться — чего нам ждать от новых технологий, которые со временем обещают проникнуть во все сферы нашей жизни.

Что такое "интернет вещей"?

Гаджеты, способные подсчитать количество пройденных вами шагов за день (браслеты), самостоятельно убраться в квартире (роботы-пылесосы) — все это элементы "интернета вещей". Впервые термин "Интернет вещей" (Internet of things) использовал известный футуролог Кевин Эштон в 1999 году, предсказав начало эры, когда бытовые приборы уже не будут пассивными устройствами, а станут высокоинтеллектуальными гаджетами. Без участия человека такой гаджет может подключаться к интернету, взаимодействовать друг с другом.

Первой вещью, которая смогла подключаться к интернету самостоятельно, стал тостер — в 1990 году такой прибор создал выпускник Массачусетского технологического института Джоном Ромки.

В обозримом будущем "интернет вещей" сможет позволить нам жить в "умных домах", которые станут открывать двери для владельцев при приближении, подогревать ужин, поддерживать оптимальный микроклимат, самостоятельно пополнять продукты в холодильнике.

У IT-специалиста Сергея Гульцова Sputnik выяснил, что такое "интернет вещей", чем будет полезен в быту и какие проблемы несет.



© Pixabay.com Тостер стал первой вещью, которая смогла подключиться к интернету самостоятельно

Возникает потому, что может

"Интернет вещей (или IoT) — это возможность сбора огромного количества разноплановых данных и инструменты реагирования на них. Появляются его узлы (то есть дополнительная функциональность привычных устройств вроде бытовой техники), производители ищут дополнительные способы сделать свой товар привлекательней, и формулируют эту новую привлекательность по-разному, но, по большому счету, IoT возникает, потому что может возникнуть — универсальные и быстрые чипы дешевы и экономичны, к тому же становятся все дешевле", — пояснил Сергей Гульцов.

Если речь идет о бытовых приборах, носимой электронике, технике вроде автомобилей, то IoT позволяет собирать данные о повседневной жизни человека, о каждом ее аспекте, использовать их и реагировать на них.

"Поэтому вопрос стоит переформулировать, не зачем нам IоТ, а как нам придется в голову его использовать, и как это повлияет на нашу повседневную жизнь", — считает Гульцов.

По его мнению, есть определенная (и сильная) тенденция — стремиться увеличить свою производительность, свою личную эффективность.

"Тысячи книг написаны о различных методиках, помогающих этого добиться, миллионы людей используют фармакологические препараты, чтобы сосредоточенность на главной, обычно рабочей, задаче, росла. А сопутствующие, "неважные" задачи — то есть личные — отвлекали как можно меньше. Вполне естественно, что о преимуществах говорят IoT в контексте достижения этих же целей", — добавил Гульцов.



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IoT в быту: кофеварка знает, когда проснетесь

"IoT в домашнем быту — это когда кухонная и другая техника работают совместно, холодильник учитывает, какие продукты есть дома, как у них со сроком годности, формирует при необходимости заказ дополнительных продуктов, передает эту информацию кухонному комбайну и мультиварке, те предлагают на выбор рецепты, а после готовки посылают сигнал вентиляционным системам" — продолжил IT-специалист.

Примерно тоже будет происходить и с личным транспортом — данные перемещения автомобилей анализируются, и навигатор предлагает варианты пути, которые учитывают пробки и аварии прямо сейчас.

Что же касается здоровья, то датчики, которые вы носите на себе, анализируют сон, частоту сердцебиения, температуру тела и рекомендуют физические упражнения или, наоборот, спокойный отдых.

"И, в результате сопряжения множества разноплановых личных устройств, холодильник деликатно исключает из набора продуктов сладкое, потому что носимый датчик сахара в крови показывает его повышенное значение. Кофеварка начинает работать, когда датчик анализа сна демонстрирует скорое ваше пробуждение, измельчитель мусора советует мультиварке сменить прошлый рецепт, потому что вы к завтраку едва притронулись, а физическое состояние было нормальным. А автомобиль считывает ваше расписание и предлагает ездить на работу вдвоем с коллегой, встаете вы по утрам примерно в одно время и живете рядышком" — рисует идеальную картину Гульцов.



© Pixabay.com Автомобиль, интегрированный в "интернет вещей" считывает ваше расписание и предлагает ездить на работу вдвоем с коллегой - так рациональней

Речь идет о доступном сейчас (или могущем быть доступным вскоре) примере использования IoT. Чем шире он внедряется, тем интереснее могут быть результаты использования объединенных данных — от жилых кварталов, в которых достаточная плотность датчиков, чтобы рекомендовать своим жителям отказаться от утренней пробежки и получить бонусных очков хорошего гражданина от муниципалитета за поездку на работу на такси-электромобиле, потому что уровень загрязненности воздуха высоковат. До всей планеты, объединенной единой информационной сетью, которая знает вообще все, что происходит, глобально и может формировать обширные и четкие рекомендации для целых регионов, учитывая что угодно, от уровня космического излучения до повышенной скорости таяния льдов на полюсах.

Проблемы, которые нас ждут

С таким распространением IoT связана масса технических проблем.

Безопасность — ботнеты, сети устройств, к которым получили доступ злоумышленники и используют их ресурсы тайком от владельца для кибератак, состоят во многом как раз из таких устройств, подключенных к сети.

Приватность — таким количеством личной информации захочется воспользоваться многим, от рекламных служб коммерческих корпораций до спецслужб.

Инфраструктура — обмен данными между таким количеством устройств потребует серьезного развития систем коммуникаций, алгоритмы обработки и анализа данных — даже на сегодняшнем этапе развития IoT не до конца понятно, как эффективно обрабатывать грандиозный объем информации.

"Но технические проблемы так или иначе решатся техническими же специалистами. IoT, работающий идеально, с обработанными мгновенно и эффективно данными, ставит вопрос перед каждым, кто будет в него встроен — речь ведь идет не об использовании, человек станет одной из составляющих системы, создавая часть изначальных данных для обработки", — констатирует Гульцов обратную сторону мира умных вещей.



© Pixabay.com Мы прилагаем немало усилий, пытаясь повысить личную эффективность, и "умные" вещи призваны нам в этом помочь

"К чему приведет повышение эффективности выполнения нами рабочих задач? К тому, что личная, нерабочая жизнь станет окончательно техническим вопросом для обеспечения жизнедеятельности, и только? К тому, что мы станем в еще большей степени одним из ресурсов работодателя, который удобно настроить и использовать наиболее эффективным методом? К тому, что мы загоним в себя в ловушку конкуренции друг с другом за наибольшую эффективность и тот, кто не захочет отдавать алгоритмам обработки все возможные данные о себе, неизбежно станет проигрывать остальным и будет вытеснен?" — рассуждает он.

Продолжая развитие сюжета, можно предположить, что большую часть живых врачей заменят носимые устройства анализа жизнедеятельности, и те, кто не имеют их, как те, кто не имеет медстраховки в развитых странах, потеряют шанс даже на вызов скорой, потому что машина скорой с автопилотом (ради эффективности и безопасности) не будет даже и знать, куда и зачем ей приехать, датчиков-то нету, сигнал подать нечему?

"И вот над этими вопросами, связанными не с техникой, не с IoT, а с устроением нашего общества, стоит задуматься прямо сейчас. Пускай пока более-менее доступные фитнес-браслеты больше напоминают забавные игрушки, обычная кофеварка включается кнопкой, а не искусственным интеллектом, а любители носимых устройств крепко думают, покупать ли еще одно, и так шесть штук на зарядку ставить каждый вечер", — заключил специалист IT.